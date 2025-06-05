"Не нойте": Украина резко ответила Путину на жалобы из-за ударов по РФ

Украина напомнила Москве, что именно она является агрессором, а действия украинских воинов - это оборона. При этом диктатору Владимиру Путину посоветовали не ныть, а согласиться на прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"В ответ на жалобы российского диктатора, отмечаем, что в России снова путают причину и последствия, черное и белое", - говорится в сообщении.

МИД напомнил, что Генассамблея ООН официально в ряде резолюций признала РФ страной, совершающей агрессию против Украины в нарушение статьи 2 (4) Устава ООН. Международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает неотъемлемое право на самооборону. Территориальных ограничений в этом - не установлено.

"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора", - отметили в МИД.

В министерстве добавили, что самолеты, которые атаковала СБУ 1 июня, были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела Украины, для убийства наших детей, гражданских и военных.

МИД подчеркивает, что Украина придерживается международного гуманитарного права и наносит удары только по военным целям. Зато Россия наоборот бьет в основном именно по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.

Министерство напомнило, что Украина еще три месяца назад согласилась на полное и безусловное прекращение огня и это согласие остается актуальным. В то же время Россия упорно отказывается прекращать огонь.

"Поэтому Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и взамен согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира", - заявили МИД.

Историческая атака СБУ

Напомним, что 1 июня СБУ осуществила историческая и беспрецедентную атаку на российские аэродромы. Операцию под названием "Паутина" готовили полтора года.

Служба безопасности FPV-дронами ударила по российским авиабазам "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Целью операции было поражение самолетов стратегической авиации, которыми россияне бьют по Украине.

Известно, что было поражено не менее 41 стратегический самолет РФ, в частности Ту-95, Ту-22М3 и А-50. В СБУ заявили, что это треть всего стратегического флота России, а потери составляют около 7 млрд долларов.