Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге (видео)

Ночью 12 сентября беспилотники атаковали сразу два российских города - Тольятти и Таганрог. В первом под удар попал стратегический химзавод, во втором зафиксировано несколько пожаров, в том числе на аэродроме и автозаводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингового Telegram-канала Exilenova+.
По информации OSINT-сообщества, целью атаки мог стать химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти.
Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, капролактам, полиамид и другое - это одно из ключевых стратегических предприятий азотной отрасли России.
Это уже не первая атака на завод - беспилотники уже поражали его в марте этого года.
В Таганроге, по сообщениям OSINT-источников, зафиксировано несколько пожаров. Сообщается о возгорании резервуара на местном автозаводе.
Местные жители также информируют о пожаре на аэродроме.
Напомним, атаки на промышленную и энергетическую инфраструктуру РФ в последние дни участились - в ночь на 11 сентября сразу несколько городов, среди них Волгоград, Каспийск и Самара, получили удары, предварительно были атакованы НПЗ и порт.
Той же ночью под ударом оказался и Саратов - после атаки дронов там вспыхнули НПЗ и состав OZON.
Кроме того, Украина побила рекорд дальности поражения - речь идет о мощном ударе дронами FP-1 по Новоуренгойскому и Пуровскому газовым заводам на фоне роста глубины атак вглубь территории РФ.