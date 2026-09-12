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Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге (видео)

05:58 12.09.2026 Сб
2 мин
В обоих городах OSINT-сообщество фиксирует пожары
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожар фиксируют и на аэродроме (Getty Images)

Ночью 12 сентября беспилотники атаковали сразу два российских города - Тольятти и Таганрог. В первом под удар попал стратегический химзавод, во втором зафиксировано несколько пожаров, в том числе на аэродроме и автозаводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингового Telegram-канала Exilenova+.

Химзавод в Тольятти

По информации OSINT-сообщества, целью атаки мог стать химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти.

Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, капролактам, полиамид и другое - это одно из ключевых стратегических предприятий азотной отрасли России.

Это уже не первая атака на завод - беспилотники уже поражали его в марте этого года.

Пожары в Таганроге

В Таганроге, по сообщениям OSINT-источников, зафиксировано несколько пожаров. Сообщается о возгорании резервуара на местном автозаводе.

Местные жители также информируют о пожаре на аэродроме.

Напомним, атаки на промышленную и энергетическую инфраструктуру РФ в последние дни участились - в ночь на 11 сентября сразу несколько городов, среди них Волгоград, Каспийск и Самара, получили удары, предварительно были атакованы НПЗ и порт.

Той же ночью под ударом оказался и Саратов - после атаки дронов там вспыхнули НПЗ и состав OZON.

Кроме того, Украина побила рекорд дальности поражения - речь идет о мощном ударе дронами FP-1 по Новоуренгойскому и Пуровскому газовым заводам на фоне роста глубины атак вглубь территории РФ.

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