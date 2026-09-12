Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге (видео)

Химзавод в Тольятти

По информации OSINT-сообщества, целью атаки мог стать химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти.

Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, капролактам, полиамид и другое - это одно из ключевых стратегических предприятий азотной отрасли России.

Это уже не первая атака на завод - беспилотники уже поражали его в марте этого года.

Пожары в Таганроге

В Таганроге, по сообщениям OSINT-источников, зафиксировано несколько пожаров. Сообщается о возгорании резервуара на местном автозаводе.

Местные жители также информируют о пожаре на аэродроме.