Дрони атакували хімзавод у Тольятті та аеродром у Таганрозі (відео)

Хімзавод у Тольятті

За інформацією OSINT-спільноти, ціллю атаки міг стати хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті.

Підприємство виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію, капролактам, поліамід та інше - це одне з ключових стратегічних підприємств азотної галузі Росії.

Це вже не перша атака на завод - безпілотники вже вражали його у березні цього року.

Пожежі в Таганрозі

В Таганрозі, за повідомленнями OSINT-джерел, зафіксовано кілька пожеж. Повідомляється про загоряння резервуара на місцевому автозаводі.

Місцеві мешканці також інформують про пожежу на аеродромі.