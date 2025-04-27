Дронари "Феникса" уничтожили склады с БК и технику россиян: видео попадания

Ситуация на фронте

Напомним, что, по данным Генштаба, Российская Федерация в последнее время резко нарастила штурмы под Покровском. Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако, стоит заметить, что за минувшие сутки, 26 апреля, потери РФ составили более тысячи военных. В то же время украинские военные уничтожили более 300 единиц техники оккупантов.

Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.

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