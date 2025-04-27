Дронарі "Фенікса" знищили склади з БК і техніку росіян: відео влучання

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, Російська Федерація останнім часом різко наростила штурми під Покровськом. Детальніше про ситуацію за всіма напрямками фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак, варто зауважити, що за минулу добу, 26 квітня, втрати РФ склали понад тисячу військових. Водночас українські військові знищили більше як 300 одиниць техніки окупантів.

Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління БпЛА та двох артилерійських засобах противника.

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