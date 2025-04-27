На фронте за сутки почти 70 боев: Генштаб доложил, где самые горячие направления

По состоянию на 16:00, 27 апреля, на фронте произошло 69 боевых столкновений. Наибольшее количество атака зафиксировано на Покровском направлении, но бои продолжаются и на других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские оккупанты продолжают наносить удары по районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Середина Буда, Старая Гута, Новая Гута, Белая Береза, Ясная Поляна, Возрожденовское. Кроме того, под авиаударами оказались районы населенных пунктов Семеновка, Миропольское, Марьино, Угроиды, Большой Прикол.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы, еще четыре атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир и в направлении Алексеевки, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказались Константиновка и Зирка.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и в направлении Отрадного, две атаки до сих пор продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку. Авиаудару подвергся город Херсон.

На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив две КАБ, осуществил 140 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.