РФ ударила по "Эпицентру" на Волыни, есть повреждения

Ночью враг почти каждый час запускал "Шахеды" на Волынь. Больше всего досталось Ковелю, в частности, территории "Эпицентра", где повредили склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынскую областную военную администрацию .

Это была очередная тяжелая ночь для области. В небе над Волынью зафиксировали около 15 беспилотников - реактивных "Шахедов". Несколько из них вышли на территорию Львовской области.

Как и в предыдущие дни, враг целился в энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

Что повредили в Ковеле

Больше всего атак этой ночью подвергся Ковель. Там были повреждены частная СТО и стоянка для грузовиков с полуприцепами.

Также ударили по территории "Эпицентра". Здесь пострадали складские помещения.

"Самое главное - несмотря на очередную тяжелую ночь, на Волыни нет погибших и травмированных. И это действительно большое облегчение, учитывая интенсивность вражеских атак", - отметили в ОВА.

По состоянию на 09.00 почти вся область со светом. Без электричества остаются всего несколько населенных пунктов Луцкого района.

Напомним, сегодня утром дрон ударил по трассе Киев-Одесса в Фастовском районе.

По данным прокуратуры, погибли три человека, еще четверо были ранены.