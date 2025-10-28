Дрон упал в центре Чернигова: что известно

"Зафиксировано падение "шахеда" в центральной части города. Последствия уточняются", - написал глава МВА.

За несколько минут до этого сообщалось о взрыве в Чернигове.

В 23:45 Воздушные силы ВСУ предупреждали о дроне, который двигался с востока в направлении города.

По состоянию на 00:25 "шахедная" опасность объявлена только на севере Черниговской и Сумской областей.

Карта воздушных тревог имеет такой вид:

Обновлено в 00:40

Воздушные силы ВСУ сообщают о новых дронах, которые движутся с севера курсом на Чернигов.