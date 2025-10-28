Дрон упав у центрі Чернігова: що відомо

"Зафіксовано падіння "шахеда" в центральній частині міста. Наслідки уточнюються", - написав очільник МВА.

За кілька хвилин до цього повідомлялось про вибух у Чернігові.

О 23:45 Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрон, який рухався зі сходу в напрямку міста.

Станом на 00:25 "шахедна" небезпека оголошена лише на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Оновлено о 00:40

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про нові дрони, які рухаються з півночі курсом на Чернігів.