Дрон "Швидун": что известно об одном из самых эффективных перехватчиков "Шахедов"

13:47 31.03.2026 Вт
2 мин
Беспилотник может находиться в воздухе более двух часов
aimg Ірина Глухова
Фото: Дрон "Швидун" - это один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов" (Getty Images)

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ дрон "Швидун" украинского производства. Он имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Швидун" разработали специально для поражения ударных дронов типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", а также разведывательных дронов Zala, Supercam и "Скат".

Характеристики дрона-перехватчика "Швидун"

БпАК "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала. Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 метра. Беспилотник способен подниматься на высоту до 6 км и развивать скорость более 250 км/ч.

Радиус действия дрона превышает 70 км, что позволяет эффективно прикрывать воздушное пространство над украинскими городами.

Благодаря инновационным технологическим решениям корпус "Швидина" не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что обеспечивает четкое изображение для оператора.

Как отметили в Минобороны, дрон имеет невысокую скорость взлета и посадки даже при высокой максимальной скорости полета.

Это позволяет вернуть дрон в случае потери цели и использовать его повторно. В целом беспилотник может находиться в воздухе более двух часов.

Фото: Минобороны допустило к использованию дрон "Швидун" украинского производства (facebook.com/MinistryofDefence)

Эффективность "Швидуна"

Первые борта уже работают, защищая украинские города. Сейчас БпАК "Швидун" имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских "Шахедов" среди украинских дронов-перехватчиков.

По данным оборонного ведомства, с помощью этого комплекса уже уничтожено около сотни беспилотников российских оккупантов.

Украинские дроны-перехватчики

Напомним, ранее в Киеве презентовали новейший дрон-перехватчик Octopus с элементами искусственного интеллекта и объяснили его важность для противодействия вражеским БпЛА.

Также Министерство обороны допустило к использованию еще один украинский дрон-перехватчик - JEDI Shahed Hunter, который способен автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл успехи украинских дронов-перехватчиков на фронте.

А министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что ключевой задачей сейчас является создание собственного антидронового купола для защиты украинского неба.

