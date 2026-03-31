Дрон "Швидун": что известно об одном из самых эффективных перехватчиков "Шахедов"

Как отмечается, беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Швидун" разработали специально для поражения ударных дронов типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", а также разведывательных дронов Zala, Supercam и "Скат".

Характеристики дрона-перехватчика "Швидун"

БпАК "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала. Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 метра. Беспилотник способен подниматься на высоту до 6 км и развивать скорость более 250 км/ч.

Радиус действия дрона превышает 70 км, что позволяет эффективно прикрывать воздушное пространство над украинскими городами.

Благодаря инновационным технологическим решениям корпус "Швидина" не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что обеспечивает четкое изображение для оператора.

Как отметили в Минобороны, дрон имеет невысокую скорость взлета и посадки даже при высокой максимальной скорости полета.

Это позволяет вернуть дрон в случае потери цели и использовать его повторно. В целом беспилотник может находиться в воздухе более двух часов.

Фото: Минобороны допустило к использованию дрон "Швидун" украинского производства (facebook.com/MinistryofDefence)

Эффективность "Швидуна"

Первые борта уже работают, защищая украинские города. Сейчас БпАК "Швидун" имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских "Шахедов" среди украинских дронов-перехватчиков.

По данным оборонного ведомства, с помощью этого комплекса уже уничтожено около сотни беспилотников российских оккупантов.