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В Кременчуге российский дрон уничтожил реабилитационный центр для детей с инвалидностью

13:50 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
В Кременчуге российский дрон уничтожил реабилитационный центр для детей с инвалидностью Фото: последствия российской атаки на детский центр "Колибри" в Кременчуге (facebook.com/DSNSKMRU)
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В Кременчуге Полтавской области в результате российской атаки 8 ноября был полностью разрушен специализированный детский центр "Колибри". Заведение в течение девяти лет помогало детям с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Threads основательнице центра и руководительницы ОО "Инклюзия без ограничений" Анны Андриенко и издание "Полтавщина".

По словам Анны Андриенко, российский беспилотник попал в здание центра. В момент атаки военных в помещении не было.

После попадания вспыхнул пожар. Огонь уничтожил обучающие классы, кабинеты коррекции, методические материалы и специализированное оборудование, которое использовали для реабилитации детей. Разрушения также получили три жилых квартиры.

Центр "Колибри" работал в Кременчуге девять лет. Здесь оказывали помощь детям с особыми образовательными потребностями: от раннего вмешательства до подготовки к обучению в инклюзивных классах школ.

Какие еще объекты повредила российская атака на Кременчуг

Во время вечерних обстрелов пострадал не только детский центр. По информации начальника Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича, зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом и здание гостиницы.

Число раненых в результате российской атаки по состоянию на вечер 8 ноября составило 7 человек. Среди них – 16-летний подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Напомним, вечером 8 ноября российские войска атаковали Кременчуг ударными беспилотниками. Первые взрывы в городе прогремели около 19:45.

Под удар попали многоквартирный жилой дом и гостиница, где вспыхнули пожары.

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