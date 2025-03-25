На земле, в воздухе и на море: в Минцифры рассказали, как работает секретный дрон "Катран"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о работе украинского дрона "Катран", который используют ВСУ. Операции с его участием засекречены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Федорова.

"Катран" - высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море", - отметил Федоров.

По его словам, дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием. Он преодолевает расстояния более чем 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.

Кроме того, дрон "Катран" многофункциональный - эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели. Для него не надо отдельный РЭБ, "Катран" имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.

"Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны. Горжусь украинским разработчиками - вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира", - добавил министр цифровой трансформации и показал визуализацию дрона.

Производство оружия в Украине

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство оружия. Речь о дронах, роботизированных системах, ракетах, средствах поражения и тому подобное.

В частности, недавно Федоров рассказывал о том, что украинские военные используют на фронте уникальный беспилотник-носитель от компании Autonomous Engineering R&D Ukraine. Он переносит на себе до шести FPV-дронов и также является ретранслятором.

Ранее же Федоров рассказывал, что в этом году в Украине появятся так называемые рои дронов. Также в Украине собираются запустить производство взрывчатых веществ.