Будут ли применять дроны Magura в Азовском море: ответ ГУР
Использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать. Использование данных морских беспилотников включает в себя целый комплекс мер.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки МОУ Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как заметил Ерин, морской дрон Magura способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км.
"Это будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать. Любое применение Magura это не только самое боевое применение, это целый комплекс мер, необходимых для успешного выполнения задания", - сказал он.
В то же время представитель ГУР подчеркнул, что от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать данный дрон.
Применение дронов Magura
Напомним, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов накануне сообщал о том, что во время атаки на российские катера "Тунец", 30 мая, были применены два дрона Magura. Один из них отработал по враждебной фортификации.
Следует заметить, что во время модификаций одной из моделей морских дронов данного типа были установлены ракеты Р-73.
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