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Боятся даже подлетать: в ГУР подтвердили установку ракет на дронах Magura

Украина, Понедельник 17 июня 2024 15:09
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Боятся даже подлетать: в ГУР подтвердили установку ракет на дронах Magura Фото: Дроны Magura оснащены противовоздушными ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Главное управление разведки Украина подтвердило установку на одной из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura ракет Р-73.

Об этом сказал командир спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый", сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Р-73 - ракеты советского производства класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.

Оснащенные такими ракетами ударные морские дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море, что стало серьезным фактором страха и риска для российской авиации.

"Такие разработки эффективны - россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать", - сказал "Тринадцатый".

По его словам, а уникальность в том, что такого ни у кого нет. "Это вооружение уже установлено, и оно будет давать свои результаты", - добавил он.

Ударные морские дроны Magura уже доказали свою эффективность: лишили Россию доминирования в акватории Черного моря и снизили угрозы для Украины.

"Черноморский флот РФ при поддержке авиации и других компонентов давил и пытался создавать дополнительные угрозы для Украины, наших Сил безопасности и обороны: в частности, угрозы десантных операций. Морские дроны, прежде всего – Magura V5, стали таким асимметричным ответом, который враг до сих пор не может догнать", – сказал командир Group 13.

Напомним, Magura V5 – это многоцелевой надводный корабль, способный вести наблюдение, разведку, патрулирование, спасательные работы и выполнять боевые миссии. С его помощью уже ликвидировано несколько российских кораблей.

Подробнее о дронах Magura и Sea Baby и их технических характеристиках читайте в материале РБК-Украина.

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