Дрон атаковал военное училище в Москве, начался пожар (видео)

Атаки дронов на Москву

Беспилотники не впервые атакуют Москву. Буквально 1 сентября сообщалось о девяти якобы сбитых беспилотниках, которые атаковали Москву. В частности, один из них якобы был "перехвачен" в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.

А в мае в Подмосковье работали ПВО из-за беспилотника, летевшего в сторону столицы страны-агрессора. Якобы дрон был уничтожен в Подольске.

А атака беспилотников на Москву в июле 2023 года была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Тогда в спецслужбе намекнули, что "все птички долетели до Москвы".

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