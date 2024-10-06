RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дрон атаковал военное училище в Москве, начался пожар (видео)

Фото: военное училище в Москве атаковал дрон 6 октября (t.me mchs_official)
Автор: Наталия Гурковская

6 октября дрон атаковал Высшее общевойсковое командное училище в Москве. Начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SOTA.

"В Кузьминках (район в Москве, - ред) - пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка", - говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, по словам местных жителей, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, "но непродолжительное время".

Что известно об этом училище

Высшее общевоенное командное училище - военное учреждение высшего образования вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее военное учебное заведение Российской Федерации, основанное 15 декабря 1917 года.

С 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по четырехлетней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Атаки дронов на Москву

Беспилотники не впервые атакуют Москву. Буквально 1 сентября сообщалось о девяти якобы сбитых беспилотниках, которые атаковали Москву. В частности, один из них якобы был "перехвачен" в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.

А в мае в Подмосковье работали ПВО из-за беспилотника, летевшего в сторону столицы страны-агрессора. Якобы дрон был уничтожен в Подольске.

А атака беспилотников на Москву в июле 2023 года была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Тогда в спецслужбе намекнули, что "все птички долетели до Москвы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПожар