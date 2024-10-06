Дрон атакував військове училище в Москві, почалася пожежа (відео)

Атаки дронів на Москву

Безпілотники не вперше атакують Москву. Буквально 1 вересня повідомлялося про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них нібито був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.

А у травні в Підмосков'ї працювали ППО через безпілотник, який летів у бік столиці країни-агресора. Нібито дрон був знищений у Подільську.

А атака безпілотників на Москву в липні 2023 року була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Тоді в спецслужбі натякнули, що "всі пташки долетіли до Москви".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.