UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дрон атакував військове училище в Москві, почалася пожежа (відео)

Фото: військове училище у Москві атакував дрон 6 жовтня (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

6 жовтня дрон атакував Вище загальновійськове командне училище в Москві. Почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SOTA.

"У Кузьминках (район у Москві, - ред) - пожежа, імовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Telegram-канал, за словами місцевих жителів, була чутна гучна бавовна і звуки, схожі на стрілянину, "але нетривалий час".

Що відомо про це училище

Вище загальновійськове командне училище - військовий заклад вищої освіти збройних сил Російської Федерації. Найстаріший військовий навчальний заклад Російської Федерації, заснований 15 грудня 1917 року.

З 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою за чотирьохрічною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Російської Федерації.

Атаки дронів на Москву

Безпілотники не вперше атакують Москву. Буквально 1 вересня повідомлялося про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них нібито був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.

А у травні в Підмосков'ї працювали ППО через безпілотник, який летів у бік столиці країни-агресора. Нібито дрон був знищений у Подільську.

А атака безпілотників на Москву в липні 2023 року була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Тоді в спецслужбі натякнули, що "всі пташки долетіли до Москви".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваПожежа