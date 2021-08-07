Драма Хижняка, два "срібла" і дві "бронзи" для України: підсумки дня на ОІ

Радісний старт

Початок сьогоднішнього дня був як не можна кращим. Людмила Лузан та Анастасія Четверикова, показуючи в кваліфікаціях відмінні результати, змогла фінішувати другими і виграти "срібло" Олімпіади в каное-двійці на 500 метрах. Українки практично всю дистанцію йшли другими і змогли утримати цю позицію - 1:57.499. За "золото" з китаянками особливо посперечатися не вийшло ні в кого. Ті зі старту відірвалися і лише збільшували перевагу, оновивши свій же олімпійський рекорд, який ті встановили днем раніше - 1:55.495.

Фото: Людмила Лузан і Анастасія Четверикова з" сріблом " ОІ (noc-ukr.org)

Драма "Полтавського танка"

Олександр Хижняк підходив до Олімпіади як один з головних претендентів на "золото" в боксі у ваговій категорії до 75 кг.До півфіналу в українця особливих проблем не було. А ось в бою за вихід у фінал Хижняку довелося включати максимальні обороти в останньому раунді, в якому він і вирвав перемогу і путівку на вирішальний бій. Тут нашому боксеру протистояв бразилець Гіберт Соуза.

Поєдинок розпочався традиційно для Хижняка - потужний натиск з перших секунд і град ударів по супернику. Соуза до такого був не готовий і перших два раунди в чисту програв українцю. На картках суддів було 20-18 на користь українця після двох трихвилинок. У третьому раунді українцю можна було просто спокійно відгукнутися і взяти "золото", але він як справжній танк пішов добивати суперника. Соуза Ж зважився на рубку і за півтори хвилини до кінця бою в обмін на удари влучив у підборіддя Хижняку. Олександр звалився, але відразу піднявся. І, хоч трохи і похитувався, але рвався бій продовжити. Але індонезійський рефері Мухаммад Путра-Похан відразу зупинив бій, навіть не почавши відлік для українця. Таке рішення судді ще довго не міг зрозуміти як сам Хижняк, так і, мабуть, всі українські вболівальники.

У підсумку прикра поразка нокаутом завдяки "лакі панчу" від Соузи вкрала у Хижняка "золото" Олімпіади, залишивши зі срібною медаллю.

Фото: Олександр Хижняк домінував весь бій, але втратив перемогу через нокаут (noc-ukr.org)

До Олімпіади ходили чутки про можливий перехід Хижняка в Токіо. Тоді українець заявив, що зараз його мета "золото" ОІ. Тепер же після настільки прикрої поразки натякнув, що ця мета залишається для нього пріоритетом.

"Сталося, що сталося. На все воля Божа. Слава богу за все, хотілося перемогти. Наша мета була - "золото" Олімпійських ігор. Мета ця не скорилася. Напевно, нам потрібно ще раз пройти цей шлях і цю медаль зробити золотою", - наводить слова Хижняка після бою "Суспільне. Спорт".

Друга "бронза" в артистичному плаванні

Українки Анастасія Савчук і Марта Федіна в парі вже брали бронзові нагороди Токіо. Цього разу вони повторили свій успіх, але вже в команді, разом з Мариною та Вадиславою Алексією, Катериною Резник, Аліною Шинкаренко, Ксенією Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Українки підходили до фіналу з третім результатом після технічної програми і зберегли цю позицію в довільному виступі.

Фото: Українки знову з" бронзою " в артистичному плаванні (noc-ukr.org)

Магучих з "бронзою"

Останню медаль цього дня Україні принесла Ярослава Магучіх у стрибках у висоту. Їй підкорилася висота в 2 метри, але росіянка Марія Ласіцкене і австралійка Нікола МакДермотт змогли стрибнути трохи вище - 2.04 і 2.02 відповідно. При цьому Магучіх була наймолодшою учасницею фіналу - їй всього 19 років.

Також у цьому фіналі брали участь ще дві українки - Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Для Левченка цей рік почався просто жахливо-важка хвороба коронавірусом в добавку до травми коліна. Але вона все одно змогла не просто завоювати право брати участь на Олімпіаді, а й виступати у фіналі. Левченко стрибнула на 1.96 і посіла підсумкове 8-е місце.

Після змагань українка не стримувала сліз, але була явно рада тому, що їй вдалося так виступити в Токіо.

"Рік дуже жахливий, не побоюся цього слова. Я робила все, що могла, я працювала з повною віддачею. Але так склалося по сезону, що не змогла реалізувати все, що напрацювала. Спасибі тренеру, батькам. Я, напевно, 10 літрів сліз вилила за цей рік. Але так буває", - зазначила Левченко.

Ірина Геращенко ж зупинилася за крок до п'єдесталу. Вона підкорила висоту в 1.98 метра, але на більше її не вистачило - 4-е підсумкове місце.

"Нічого страшного, у мене ще є старти, у мене все вийде. Я дуже вдячна всім за те, що хворіли, вдячна всій країні. Перепрошую перед усім, хто витратив свої нерви на мене, на мої спроби. Сьогодні у мене 4 - е місце, дерев'яна медаль, але я цьому теж рада", - поділилася Геращенко.

Інші результати українців

За крок від нагороди зупинилася остання представниця України у боротьбі Оксана Лівач. Українка змогла сьогодні здолати одну опонентку і пробитися в "бронзовий" фінал, але там поступилася американці Сарі Хільдебрандт.

Завтра може принести Україні ще одну медаль велотрекістка Олена Старикова. Сьогодні Українка з другої спроби пройшла до чвертьфіналу, де була швидше німкені леї Фрідріх всього на 0.001 секунди і пробилася в 1/2 фіналу, де візьмуть участь лише чотири спортсменки. Півфінальні перегони відбудуться завтра, 8 серпня, о 4: 18 за Києвом.

До фіналу в стрибках у воду з вишки дійшов 15-річний українець Олексій Середа. Напередодні півфіналу він говорив, що він не розраховує Зараз на медаль, а вихід у фінал буде відмінним результатом. Мабуть, свої очікування він перевищив, зайнявши в результаті досить високе 6-е місце після шести вирішальних стрибків.

У веслуванні шанс потрапити у фінал упустили Павло Алтухов і Юрій Вандюк (обидва в каное-одиночці на 1000 метрів), а також четвірка в байдарці Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик. Вони брали участь лише у втішних фіналах B, де медалі не розігрувалися.

Українки Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко у фіналі індивідуального багатоборства з художньої гімнастики зайняли останні два місця - 9-е і 10-е відповідно. А ось у командному багатоборстві українські гімнастки Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська змогли стати 6-ми, що дозволило їм пройти у фінал, який відбудеться завтра, 8 серпня.

Єдиний представник України в сучасному п'ятиборстві Павло Тимощенко завершив змагання на 15-му місці. Всього брали участь 36 спортсменів.

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За день до закінчення Олімпіади в Токіо Україна займає 43-е місце в медальному заліку і 15-е місце за загальною кількістю олімпійських нагород - у нас їх 18.

Лідером Олімпіади залишається Китай - 38 золотих медалей, 31 срібних і 18 бронзових.