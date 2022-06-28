Драги про розблокування експорту українського зерна: момент істини близький

В Італії вважають, що проблема з відновленням експорту зерна з України покращується та близька до вирішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі під час брифінгу.
"Загалом новини хороші щодо експорту зерна з України. Багато хто думав, що необхідно розмінувати порти, насправді виявляється, що є безпечні коридори, якими можуть виходити судна (з зерном - ред.). А це дозволяє виграти час, який залишилося не багато перед новим урожаєм", - заявив Драгі.
За його словами, зараз світ "близький до моменту істини щодо розблокування зерна в Україні".
Варто зауважити, що через вторгнення РФ Україна не може експортувати зерно морем. З цієї причини світові загрожує продовольча криза.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, Туреччина та ООН ще не досягли домовленостей щодо проведення переговорів щодо розблокування портів.
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