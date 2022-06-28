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Драги о разблокировке экспорта украинского зерна: момент истины близок

Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Италии считают, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Марио Драги во время брифинга.

"В целом новости хорошие по поводу экспорта зерна с Украины. Многие думали, что необходимо разминировать порты, на самом деле оказывается, что есть безопасные коридоры, по которым могут выходить суда (с зерном - ред.). А это позволяет выиграть время, которого немного перед новым урожаем", - заявил Драги.

По его словам, сейчас мир "близок к моменту истины по разблокировке зерна в Украине".

Стоит заметить, что из-за вторжения РФ Украина не может экспортировать зерно по морю. По этой причине миру грозит продовольственный кризис.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей о проведении переговоров по разблокировке портов.

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Италияпродовольственный кризисВойна России против Украины