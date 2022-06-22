МЗС про переговори щодо деблокади портів: домовленостей ще не досягнуто

Україна, Росія, Туреччина та ООН ще не досягли домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів щодо розблокування портів. Консультації з цього питання тривають.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто", - заявив він.

Ніколенко додав, що для України у процесі деблокади портів принциповим елементом залишається питання безпеки.