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Драги про розблокування експорту українського зерна: момент істини близький

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Вівторок 28 червня 2022 19:19
Драги про розблокування експорту українського зерна: момент істини близький Фото: Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Італії вважають, що проблема з відновленням експорту зерна з України покращується та близька до вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі під час брифінгу.

"Загалом новини хороші щодо експорту зерна з України. Багато хто думав, що необхідно розмінувати порти, насправді виявляється, що є безпечні коридори, якими можуть виходити судна (з зерном - ред.). А це дозволяє виграти час, який залишилося не багато перед новим урожаєм", - заявив Драгі.

За його словами, зараз світ "близький до моменту істини щодо розблокування зерна в Україні".

Варто зауважити, що через вторгнення РФ Україна не може експортувати зерно морем. З цієї причини світові загрожує продовольча криза.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, Туреччина та ООН ще не досягли домовленостей щодо проведення переговорів щодо розблокування портів.

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Італія продовольственный кризис Війна Росії проти України
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