У ДР Конго зареєстровано третій випадок Еболи

У понеділок, 13 квітня, в Демократичній Республіці Конго зареєстрований третій випадок захворювання геморагічною лихоманкою Ебола. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Reuters.

Симптоми лихоманки виявили у 7-річної дівчинки, яка відвідувала той самий медичний центр, що й інші хворі.

Очікувалося, що, після більш ніж семи тижнів без нових випадків захворювання Еболою, ДР Конго зможе 13 квітня заявити про кінець другого смертельного спалаху вірусу. Проте 10 квітня був зареєстрований новий випадок зараження.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я очікує спалах нових захворювань Еболи в Демократичній Республіці Конго.

Хвороба, викликана вірусом Ебола, - гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Лихоманка дуже заразна і поширюється через рідини організму.

Епідемія Еболи вибухнула в Західній Африці кілька років тому і в основному охопила три країни: Гвінею, Сьєрра-Леоне та Ліберію. Нинішній спалах Еболи в ДРК почався в кінці липня 2018 року.

У липні 2019 року ВООЗ оголосила глобальну тривогу після нового спалаху лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго. Тоді епідемія вперше поширилася на великий міський центр.