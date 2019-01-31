В ООН заявили про масштабний спалах Еболи у Конго

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За півроку від Еболи померли майже півсотні людей

У Конго зафіксували наймасштабніший спалах лихоманки Ебола. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Новини ООН.

Вказано, що діти складають 30% від загального числа тих, хто заразився.

"Нинішній спалах Еболи - 10-ий і наймасштабніший у Демократичній республіці Конго. За даними ООН, вона також є другою найбільшою епідемією Еболи в історії - після спалаху 2014-2016 років у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне", - зазначили в організації.

Вказано, що за останні півроку - з моменту оголошення про спалах - заразилися вже 740 осіб.

"За півроку понад 460 з них померли. У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) повідомляють, що 30% тих, які заразилися - діти. Захворювання взято під контроль у Мангіні, Бені і Команді", - повідомили в ООН.

Разом з тим у Бутембо та Катві, на які в останні тижні припадає 65% нових випадків Еболи, вірус продовжує поширюватися.

Нагадаємо, станом на листопад повідомлялося, що в Демократичній республіці Конго від Еболи померли щонайменше 170 людей.

Як писало РБК-Україна, у Конго 10 травня підтвердили перший випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола. Пізніше у травні повідомлялося, що спалах вірусу Ебола в Конго увійшов у "нову фазу": вперше випадок захворювання виявили в місті-мільйоннику Мбандака на північному заході країни.