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В ДР Конго прибула дванадцята ротація українських миротворців

ДР Конго, Субота 24 жовтня 2020 15:49
В ДР Конго прибула дванадцята ротація українських миротворців
Фото: українські миротворці (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військовослужбовці дванадцятої ротації приступили до виконання завдань Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Передача повноважень командирів відбулася в 18-му окремому вертолітному загоні Місії ООН.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Командир дванадцятої ротації полковник Сергій Ващенко прийняв права та обов'язки від командира одинадцятої ротації Мухаммада Буланбаєва. Напередодні ротації військові провели інвентаризацію та перевірку майна, зброї та військової техніки.

"Особовий склад дванадцятої ротації приступив до виконання обов’язків та завдань за призначенням, а саме - транспортні перевезення, вогнева підтримка наземних сил, повітряне супроводження, розвідка і спостереження, демонстрація сили, пошуково-рятувальні операції, оперативна логістична підтримка, тощо", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, у листопаді минулого року українські миротворці під час виконання завдань Місії ООН завдали повітряного удару по бойовикам в ДР Конго.

Крім того, Місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру та безпеки в ДР Конго.

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