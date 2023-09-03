В ГПСУ сделали заявление об инциденте с вертолетом на границе Польши и Беларуси

"Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует по разным направлениям границы и со странами, которыми она граничит. Надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны", - отметил он.

Спикер напомнил о ситуации с мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС. Он отметил, что именно с территории Беларуси мигранты пытаются незаконно проникнуть в Польшу и страны Балтии, а режим Александра Лукашенко продолжает обвинять Запад.

"Что касается наших границ. Мы не фиксируем попыток создать провокацию со стороны Беларуси. Но, несмотря на все, подразделения пограничной службы и других Сил обороны хорошо понимают, какой опасной может быть ситуация с Беларусью, которая поддерживает Россию. Поэтому они готовы к развитию любой ситуации ", – сказал Демченко.

Что известно об инциденте

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся обратно.

Польша со своей стороны отрицает обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белорусской стороны.

При этом мониторинговая группа "Білоруські Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

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