Хотел доплыть в Молдову. Пограничники достали ухилянта из ледяного Днестра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали пограничники, в четверг, 11 января, был замечен мужчина, который в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы. Для его спасения была использована лодка.

Пловцем оказался 35-летний харьковчанин, его сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили чаем. Он пытался бежать в Молдову, чтобы не быть призванным в армию.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

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