ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотел доплыть в Молдову. Пограничники достали ухилянта из ледяного Днестра

Четверг 11 января 2024 22:52
UA EN RU
Хотел доплыть в Молдову. Пограничники достали ухилянта из ледяного Днестра Иллюстративное фото: пограничники достали ухиляющегося из ледяного Днестра (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пограничники выловили из реки Днестр мужчину, пытавшегося бежать в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали пограничники, в четверг, 11 января, был замечен мужчина, который в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы. Для его спасения была использована лодка.

Пловцем оказался 35-летний харьковчанин, его сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили чаем. Он пытался бежать в Молдову, чтобы не быть призванным в армию.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова прикордонники Днестр
NEWS
Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации
Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации
DAILY
Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление