В ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на границе с Польшей

Почти на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе осуществляется пропуск автобусов и легковых автомобилей по электронной очереди. В то же время пешеходов пропускают только на КПП "Шегини".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Сейчас ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Польшей такова:
Пограничники рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.
Польская сторона требует запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.
Поэтому на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков.
Впрочем, на днях стало известно, что украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.