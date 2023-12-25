У ДПСУ розповіли, що зараз відбувається на кордоні з Польщею

Наразі ситуація з чергами у пунктах пропуску на кордоні з Польщею така:

"Ягодин" - 0 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;

"Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" - 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.

"Нижанковичі" - 0 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною.

Польська сторона вимагає заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до ЄС для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через це на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Оскільки через блокування утворилися багатокілометрові черги з сотень вантажівок.

Втім, днями стало відомо, що українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.