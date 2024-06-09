Позволяя Украине бить по РФ своим оружием, Запад пересекает красную линию, - министр обороны Австрии

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер считает, что США, Франция и Германия, позволив Украине наносить удары по целям на территории России, "пересекли красную линию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Таннер Die Presse .

Журналист поинтересовался мнением главы Минобороны Австрии по поводу разрешения США, Франции и Германии украинским военным использовать западное оружие для ударов по объектам на отдельных территориях России.

"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", - сказала Таннер.

Журналист напомнил, что причиной такого решения западных стран есть то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.

"Как военно нейтральному государству, не нам судить", – ответила Таннер.

Разрешения США, Франции и Германии