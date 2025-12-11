Позволит обойти Орбана. ЕС запустил план вступительных переговоров с Украиной из 10 пунктов

Отмечается, что план действий позволит Украине продвигаться на пути к вступлению в ЕС несмотря на вето венгерского пророссийского правительства Виктора Орбана, поскольку вступление Украины в блок является "ключевым элементом" послевоенных гарантий безопасности для нее.

"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический инструмент европейской гарантии безопасности для Украины... вступление станет ключевым для обеспечения устойчивости любого мирного урегулирования", - во время встречи во Львове 11 декабря заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В совместном заявлении Кос и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки отмечается, что план позволит игнорировать вето Венгрии, поскольку Украина неофициально продолжит реформы, а переговоры будут вестись на техническом уровне.

"Сейчас мы переносим всю техническую работу на предыдущий этап, а это означает, что даже если формально она все еще заблокирована, Украина все еще может двигаться дальше. Блокада не может быть вечной, ее нужно снять", - отметила Мари Бьерре, министр по делам ЕС Дании

10 пунктов для Украины

В совместном заявлении, опубликованном на сайте ЕС, перечислены все пункты, которые согласовали между собой Украина и Евросоюз. В частности, Украина должна: