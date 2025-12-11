Дозволить обійти Орбана. ЄС запустив план вступних переговорів з Україною з 10 пунктів

Зазначається, що план дій дозволить Україні просуватися на шляху до вступу в ЄС попри вето угорського проросійського уряду Віктора Орбана, оскільки вступ України до блоку є "ключовим елементом" післявоєнних гарантій безпеки для неї.

"Ми розглядаємо членство України в ЄС як політичний інструмент європейської гарантії безпеки для України... вступ стане ключовим для забезпечення сталості будь-якого мирного врегулювання", - під час зустрічі у Львові 11 грудня заявила європейський комісар з питань розширення Марта Кос.

В спільній заяві Кос та віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки зазначається, що план дозволить ігнорувати вето Угорщини, оскільки Україна неофіційно продовжить реформи, а переговори будуть вестися на технічному рівні.

"Зараз ми переносимо всю технічну роботу на попередній етап, а це означає, що навіть якщо формально вона все ще заблокована, Україна все ще може рухатися далі. Блокада не може бути вічною, її потрібно зняти", - зазначила Марі Б’єрре, міністр у справах ЄС Данії

10 пунктів для України

У спільній заяві, опублікованій на сайті ЄС, перераховано усі пункти, які погодили між собою Україна та Євросоюз. Зокрема, Україна повинна: