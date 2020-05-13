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В Україні попередили про нічні заморозки

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 08:49
В Україні попередили про нічні заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У північних та центральних областях заморозки досягнуть -5

За даними УкрГідрометцентру, в Україні очікуються сильні заморозки, в зв'язку з чим погіршиться погода. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вночі в західних областях заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні погода покращиться, дощі будуть тільки в Закарпатській області, а на всій іншій території країни сьогодні сухо. У Києві теж дощів не буде, а температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +2+4.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні та Києві різко зміниться після спекотного дня 11 травня. У ніч на 13 травня в нашій країні очікуються заморозки. Ймовірність таких неприємних сюрпризів на півночі, Заході, а також в центральних районах.

Також зазначається, що протягом останнього тижня, із 5 по 11 травня, рівень забруднення повітря у Києві поступово знижувався. Фахівці обсерваторії пов'язують це із циклонічним характером погоди. Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста знизився середньодобовий вміст усіх забруднювальних домішок.

Теги Новини України заморозкиПогода
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