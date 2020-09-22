В Україну повертається спекотна погода

Фото: осінь в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу, в четвертий тиждень вересня, в Україну повернеться спекотна погода. Температура повітря підніметься до +26 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На більшості території України буде сонячно з невеликою хмарністю.

Температура від +24 до +26 очікується у Закарпатській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

На решті території країни від +22 до +25. При цьому в Одеській області синоптики прогнозують температуру повітря від +21 до +23.

Тепла погода збережеться на території України до кінця тижня, проте вже в неділю в країні очікується похолодання: на заході, півночі та в центрі України температура повітря становитиме від +17 до +24. На півдні і сході і раніше буде від +22 до +27.

Також по всій території країни 27 вересня очікуються дощі з грозами.

Фото: прогноз погоди на 24-27 вересня

Нагадаємо, в середині вересня погода в Україні кардинально змінилася. Синоптики попереджали про різке похолодання, дощі, сильний штормовий вітер.

Минулого тижня, 17 вересня, частина України накрив атмосферний фронт, який приніс з собою дощі, сильний вітер і різке похолодання.

Як писало РБК-Україна, 19 вересня в Україні спостерігалося різке зниження температури, що було обумовлено арктичним повітрям, яке прийшло в Україну.

Зазначалося, що 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода, а 23-25 ​​вересня буде поступове підвищення температури.