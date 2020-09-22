В Україну повертається спека, але це ще не "бабине літо"

Фото: осінь в Києві (РБК-Україна)

Потепління на цьому тижні не підходить під визначення "бабиного літа"

В Україну на цьому тижні повертається спека до 30 градусів. Але це підвищення температури не можна назвати "бабиним літом".

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Владислав Білик, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Як зазначив синоптик, зазвичай "бабиним літом" називають період теплої погоди після тривалого холодного періоду, але в Україні ще не було значного зниження температури.

"У нас "бабине літо" буває щонайменше у другій половині жовтня. Зараз не "бабине літо". Спочатку повинна метеорологічна осінь настати. У нас поки що триває метеорологічне літо", - сказав він.

За прогнозом Укргідрометцентру, тепла погода в Україні триватиме до кінця тижня. Очікується підвищення температури у Києві до 25 градусів і вище, а на півдні - до 30 градусів.

"Наприкінці тижня починається зміна погоди. Починаючи з 25 вересня на заході, 26 числа - Правобережжя, а 27 вересня - майже вся Україна. Очікуються короткочасні дощі і температура знизиться на 3-5 градусів", - сказав він.

Білик також зазначив, що зараз температура в Україні трохи перевищує норму. Але на вихідних на сході вже були заморозки. У повітрі в ніч на 20, на 21 та на 22 вересня температура опускалася до 1 градусу морозу в повітрі і до 4 градусів на ґрунті.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла, що на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, на початку вересня температура в Києві перевищила кліматичну норму на 10 градусів.