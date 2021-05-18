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В частині України завтра очікується посилення вітру

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 13:06
В частині України завтра очікується посилення вітру Фото: в низці регіоів очікується посилення вітру (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

В середу, 19 травня, в західних, південних та східних областях України очікується ускладнення погодних умов. Метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Telegram.

"19 травня у західних, вдень і в південних та східних областях України пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

В Україні другий день спостерігається погіршення погодних умов. Внаслідок негоди частину дворів підтопило, в біля сотні будівель пошкоджено дахи, а також кілька населених пунктів залишаються без світла.

Станом на ранок 18 травня через грозу та сильні пориви вітру вісім населених пунктів у двох областях - Дніпропетровській (7) та Херсонській (1), - залишаються без світла. Спрацювала система автоматичного захисту лінії електропередачі (ЛЕП).

Вчора через негоду без світла залишалися 120 населених пунктів у п'яти областях.

Зазначимо, в Україні через погіршення погоди оголошено штормове попередження.

В Україну прийшов циклон, який приніс дощі, грози і зниження температури повітря.

РБК-Україна писало, що до кінця травня в Україні очікуються значні опади у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним похолоданням в певні дні.

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