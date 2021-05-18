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Підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла: наслідки негоди в Україні

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 08:26
Підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла: наслідки негоди в Україні Фото :в Україні другий день спостерігалася негода(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні другий день спостерігається погіршення погодних умов. Внаслідок негоди частину дворів підтопило, біля сотні будівель пошкоджено дахи, а також кілька населених пунктів залишаються без світла.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на ранок 18 травня через грозу та сильні пориви вітру вісім населених пунктів у двох областях - Дніпропетровській (7) та Херсонській (1), залишаються без світла. Спрацювала система автоматичного захисту лінії електропередачі (ЛЕП).

"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - зазначили в ДСНС.

У Херсонській області також через шквали та пориви вітру, а також грози пошкоджено покрівлі 107 будівель на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів. З них 96 приватних будинків, 3 школи, 2 дитячі садки, 2 амбулаторії, 3 будівлі сільських рад та 1 Будинок культури.

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися", - повідомили рятувальники.

Також у Вінницькій області в селищі Жмеринка через інтенсивні опади сталося підтоплення 8 дворів.

"Для відкачування води від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершені", - додали в службі.

Нагадаємо, вчора через негоду без світла залишалися 120 населених пунктів у п'яти областях.

Також РБК-Україна писало, що в Україні через погіршення погоди оголошено штормове попередження.

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