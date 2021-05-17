Наслідки негоди в Україні: 120 населених пунктів в п'яти областях залишилися без світла
В Україні протягом неділі, 16 травня, спостерігалося погіршення погодних умов. В результаті негоди без світла залишилися 120 населених пунктів у п'яти областях.
Так, вчора спостерігалися сильні пориви вітру і дощ. У зв'язку з цим відбулося відключення електропостачання в Дніпропетровській (59 населених пунктів), Херсонській (29), Кіровоградській (27), Черкаській (3) і Житомирській (2) областях. Причиною відключення світла стало спрацьовування системи автоматичного захисту Лінії електропередачі (ЛЕП).
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - відзначили в ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні в більшості областей України збережеться негода. Синоптики оголосили штормове попередження через град, грози і шквального вітру.
Відзначимо, з 17 травня в Україні прогнозували істотне погіршення погоди. На країну насунеться циклон, який принесе дощі, часом грози і зниження температури повітря.
До кінця травня в Україні очікуються значні опади у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним похолоданням в певні дні.