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Наслідки негоди в Україні: 120 населених пунктів в п'яти областях залишилися без світла

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 09:57
Наслідки негоди в Україні: 120 населених пунктів в п'яти областях залишилися без світла Фото: знеструмлення сталася через спрацювання системи автоматичного захисту ЛЕП (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні протягом неділі, 16 травня, спостерігалося погіршення погодних умов. В результаті негоди без світла залишилися 120 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, вчора спостерігалися сильні пориви вітру і дощ. У зв'язку з цим відбулося відключення електропостачання в Дніпропетровській (59 населених пунктів), Херсонській (29), Кіровоградській (27), Черкаській (3) і Житомирській (2) областях. Причиною відключення світла стало спрацьовування системи автоматичного захисту Лінії електропередачі (ЛЕП).

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - відзначили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в більшості областей України збережеться негода. Синоптики оголосили штормове попередження через град, грози і шквального вітру.

Відзначимо, з 17 травня в Україні прогнозували істотне погіршення погоди. На країну насунеться циклон, який принесе дощі, часом грози і зниження температури повітря.

До кінця травня в Україні очікуються значні опади у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним похолоданням в певні дні.

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