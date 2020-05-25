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Ввечері у Києві дощ досягне критерію "значний", - КМДА

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 19:56
Ввечері у Києві дощ досягне критерію "значний", - КМДА
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

У столиці оголошено перший рівень небезпеки

У понеділок, 25 травня, до 21:00 дощ у Києві досягне критерію "значний". Оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Для ліквідації наслідки негоди "Київавтодор" підготував 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гідромонітора, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень в КМДА закликали звертатися до цілодобової диспетчерської "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.

Нагадаємо, погода в Україні цього тижня буде переважно бездощовою, очікуються грози.

Крім того, на початку червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Гідрометцентр
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