У Карпатах намело майже півметра снігу

Фото: Чорногірський пост (facebook/chornogora.rescue112)

Місцями надувши снігу складають 40 сантиметрів

У високогір'ї Карпат сьогодні, 26 травня, випало близько 10-15 сантиметрів снігу. Місцями надуви снігового покриву доходять до 30-40 сантиметрів.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

Повідомляється, що на даний момент температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський становить -2 градуси.

"У високогір'ї випало близько 10-15 см снігу, місцями надувши до 30-40см. Станом на 9:30 26.05.2020 р. на Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 градуси, вітер північно-західній 5м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні очікуються дощі по всій території України, температура повітря буде коливатися від +14 до +19 градусів.

Також повідомлялося, що 26 травня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості східних районів.

Зазначимо, в Україні на цьому тижні очікується переважно дощова погода, також синоптики прогнозують грози.

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Автор: Игорь Литвиненко