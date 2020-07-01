Укргідрометцентр дав прогноз на найспекотніший місяць літа

Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

У продовж місяця очікуються грози та спекотливі посушливі періоди

У липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, "липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами".

За даними спостережень, середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градусів тепла, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум - 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря травня 2020 року в Києві склала 12,4 градусів, що на 2,8 градусів нижче кліматичної норми: місяць виявився найхолоднішим в XXI столітті.

Водночас червень виявився спекотним і на початку місяця було встановлено декілька температурних рекордів.

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Автор: Олександр Білоус