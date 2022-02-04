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Довибори в Раду: ЦВК сформувала окружну комісію в Чернігівській області

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 17:43
Довибори в Раду: ЦВК сформувала окружну комісію в Чернігівській області Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала в Чернігівській області виборчу окружну комісію на довиборах до Верховної Ради. До неї включили 18 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.

"ЦВК сформувала окружну виборчу комісію округу №206 (Чернігівська область) на виборах 27 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до неї увійшли 18 осіб, включаючи п'ятьох представників від депутатських фракцій, представлених у Верховній Раді.

Нагадаємо, довибори в Раду по 206 округу призначали у зв'язку загибеллю народного депутата Антона Полякова у жовтні минулого року.

Детальніше про претендентів на вакантне місце в парламенті і політичні розклади - в матеріалі РБК-Україна "Ударний округ. Навіщо кличку депутатський мандат у Чернігові і чи відповість "Слуга народу".

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Центральна виборча комісія Слуга народа УДАР Довибори в Раду
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