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Довыборы в Раду: ЦИК сформировал окружную комиссию в Черниговской области

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 17:43
Довыборы в Раду: ЦИК сформировал окружную комиссию в Черниговской области Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сформировала в Черниговской области избирательную окружную комиссию на довыборах в Верховную раду. В нее включили 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

"ЦИК сформировал окружную избирательную комиссию округа №206 (Черниговская область) на выборах 27 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нее вошли 18 человек, включая пятерых представителей от депутатских фракций, представленных в Верховной раде.

Напомним, довыборы в Раду по 206 округу назначали в связи гибелью народного депутата Антона Полякова в октябре прошлого года.

Подробнее о претендентах на вакантное место в парламенте и политических раскладах - в материале РБК-Украина "Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа".

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Центральная избирательная комиссия Слуга народа УДАР Довыборы в Раду
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