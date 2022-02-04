Довыборы в Раду: ЦИК сформировал окружную комиссию в Черниговской области
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сформировала в Черниговской области избирательную окружную комиссию на довыборах в Верховную раду. В нее включили 18 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.
"ЦИК сформировал окружную избирательную комиссию округа №206 (Черниговская область) на выборах 27 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нее вошли 18 человек, включая пятерых представителей от депутатских фракций, представленных в Верховной раде.
Напомним, довыборы в Раду по 206 округу назначали в связи гибелью народного депутата Антона Полякова в октябре прошлого года.
Подробнее о претендентах на вакантное место в парламенте и политических раскладах - в материале РБК-Украина "Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа".