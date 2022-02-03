Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"

Менш ніж через два місяці в Україні пройдуть довибори до Верховної ради. Жителі Чернігівщини обиратимуть нового нардепа від 206 мажоритарного округу. Хто претендує на вакантне місце в парламенті і чому ця кампанія може загострити відносини між владою та Кличком – в матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада може поповнитися ще одним "мажоритарником". Через загибель народного депутата Антона Полякова в жовтні минулого року в 206 окрузі оголосили перевибори. Вже через два місяці, 27 березня, жителі Чернігівської області відправляться на виборчі дільниці, щоб обрати нового представника в парламенті.

На вакантне місце під куполом поки що не так вже й багато претендентів. Але з огляду на те, що офіційно кампанія стартувала тільки тиждень тому, коло бажаючих отримати мандат може ще розширитися.

Центр цього округу розташований у Чернігові, де сильні позиції та високий рейтинг у чинного мера міста Владислава Атрошенка. Так що будь-який кандидат, що йде під його "заступництвом", неодмінно отримає непогану базу підтримки.

Ці вибори також примітні тим, що можуть стати плацдармом для повернення УДАРу і Віталія Кличка в загальнонаціональну велику політику. У партії столичного мера є шанси завести свого нардепа в парламент, якщо "Слуга народу" не спробує цьому зашкодити. Якщо ж президентська команда вступить в боротьбу за цей округ, то кампанія, як вважають політичні аналітики, може виявитися досить гострою.

Перший після першого

До складу 206 округу входить Новозаводський район Чернігова, де проживає приблизно половина виборців, та ще 11 сусідніх громад. Починаючи з 2012 тут двічі отримував перемогу Владислав Атрошенко, але в 2015 році він пішов у мери Чернігова, відмовившись від депутатського мандата.

Його місце в Раді жителі віддали київському забудовнику Максиму Микитасю, який брав участь у виборах за підтримки рейтингового міського голови. Під час дострокових виборів 2019 року столичний бізнесмен поступився першістю кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

Тоді СН також взяла в цьому окрузі лідерство за кількістю отриманих голосів, як і, зрештою, на більшості території країни. Але вже через рік чернігівський мер зміг відновити свою політичну вагу в регіоні.

Владислав Атрошенко зміг повернути вплив у Чернігові (фото: facebook.com / vladatroshenko)

На місцевих виборах у 2020 році Атрошенко переобрався на другу каденцію в першому турі, набравши 77,5% голосів. А його партія, створена незадовго до кампанії, "Рідний дім" здобула перше місце на виборах до Чернігівської міської та обласної ради.

У липні минулого року ця політсила підписала меморандум про співпрацю з УДАРом. Сторони домовилися про спільну участь у наступних парламентських виборах на базі партії київського мера. Чернігівську обласну організацію УДАРу очолив багаторічний соратник Атрошенка – Олександр Ломако.

Наприкінці січня голови громад, розташованих в області, на чолі з мером Чернігова висунули його своїм кандидатом на виборах по 206 округу. Але, ймовірно, в самому бюлетені поруч з його прізвищем суб'єктом висунення буде вказано УДАР. Співрозмовники, знайомі з перебігом кампанії, називають Ломако одним із ключових фаворитів майбутніх перегонів.

Він був другим номером у списку "Рідного дому" відразу після Атрошенка на останніх виборах до міськради. Оскільки партія отримала більшість мандатів, Ломаці відійшла посада секретаря. З 2010 по 2016 рік він очолював місцевий телеканал "Дитинець", який пов'язують з Атрошенком. А після того як той став мером, Ломако п'ять років пропрацював його заступником.

Неофіційну частину кампанії він запустив ще кілька місяців тому, каже аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко, який веде спостереження за виборами в 206 окрузі. Місто заполонила зовнішня реклама із зображенням кандидата. Майже на кожній зупинці громадського транспорту "Чесно" зафіксувало плакати та борди з новорічними привітаннями від Атрошенка та Ломаки.

Те, що цю рекламу місцева влада розміщувала безкоштовно, свідчить про ознаки використання адмінресурсу, зазначив Фещенко. До того ж вона розвішена не тільки в місті, але і приблизно за 50 км від нього.

Благодійний фонд "Поліський оберіг", який використовував Атрошенко під час своєї кампанії в 2015 році, тепер розгорнув роботу на підтримку його ставленика. А на комунальному і приватних телеканалах Чернігова транслюють чимало хвалебних сюжетів про діяльність мера і Ломаки. Його штабісти вибудовують кампанію так, щоб підкреслити зв'язок кандидата з Атрошенком, зважаючи на його популярність у місті.

"На зовнішній рекламі вони зображені поруч. Якщо є джинсовий сюжет на якомусь телеканалі, то в ньому транслюють коментарі Атрошенка і Ломаки. Кличка також стало більше на комунальному і приватних каналах міста. Найімовірніше, він і УДАР вибудовують регіональні союзи з прицілом на парламентські вибори 2023 року. І один з цих союзів вже відточується у 206 окрузі", – сказав РБК-Україна Ігор Фещенко.

Ломако позиціонують як соратника Атрошенка (фото: Рух Чесно)

Для Кличка ця кампанія може стати маркерною, оскільки його партія зараз не представлена в парламенті. Якщо Ломако переможе, це можна розцінювати як перший крок до повернення УДАРу в загальнонаціональну політику, до чого, власне, зараз і прагне київський мер.

Особливості цій кампанії додають маса обшуків, проведені Держбюро розслідувань на комунальних і приватних підприємствах Чернігова. Під кінець року правоохоронці взялися перевіряти причетність місцевих чиновників і структур, нібито пов'язаних з мером, до розтрати і розкрадання міських коштів. Цих обшуків було аномально багато, уточнив Фещенко.

Атрошенко і Ломако заявляють, що інтерес ДБР – це нібито політичний тиск з боку влади через кампанію в 206 окрузі і союз з Кличком.

Майже весь минулий рік столичний мер також стикався з постійними візитами правоохоронців до КМДА та на комунальні підприємства. Кличко вважав, що так правляча команда намагається ускладнити йому життя, бачачи в ньому потенційного суперника на президентських виборах. У владі від цієї версії відмахувалися.

Чернігівський фронт

Поки точно невідомо, хто піде на вибори від "Слуги народу" і чи піде хтось взагалі. Приклади останніх кампаній показали: партія або висуває кандидата, у якого є шанс перемогти, або зовсім не бере участі в перегонах. Якщо СН знайде таку фігуру, то в 206 окрузі може відкритися нова лінія фронту в протистоянні влади і Кличка.

"Якщо оцінювати шанси, у кого їх більше: у того, хто почав кампанію в лютому, чи у того, хто стартував ще в жовтні? Фаворитом явно виглядає Ломако. Тому за таких обставин, якщо "Слуга народу" не знайде когось супер-несподіваного, впізнаваного і дуже рейтингового, то дуже ймовірно, що вони зовсім не висуватимуть свого кандидата", – розмірковує Ігор Фещенко.

Міністра агрополітики Романа Лещенка називають можливим кандидатом від СН (фото: Roman Leshchenko / wikipedia.org)

Місцеві ЗМІ та співрозмовники видання в різних таборах називали кількох кандидатів, які можуть піти від "Слуги народу" або заручитися її негласною підтримкою. За однією з версій, яку публікують регіональні медіа – СН висуне обласного депутата Віталія Свириденка – брата першого віце-прем'єра Юлії Свириденко.

"Говорять про міністра аграрної політики Романа Лещенка. Але це все на рівні чуток, які, зокрема, я чув і від Ломаки. Також ходять розмови про Максима Микитася. Це якщо говорити про людей, які потенційно могли б розраховувати на вагомий результат чи на перемогу", – сказав Фещенко.

Версія про Лещенка ґрунтується на тому, що в команді Зеленського не сильно задоволені його роботою на посаді міністра. Його могли б відправити боротися за округ, а тим часом під приводом великого навантаження через кампанію позбавити крісла в Кабміні.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Лещенка і Микитася, але на момент виходу матеріалу не отримало відповіді. Водночас ми отримали підтвердження від третього потенційного кандидата – президента футбольного клубу "Десна" Володимира Левіна, який сказав виданню, що планує йти на вибори від "Слуги народу". Раніше він був депутатом Київради від партії Петра Порошенка, але сам Левін підкреслив, що не є членом "Євросолідарності".

"Слуга народу" має остаточно вирішити, яку кандидатуру вони висувають. Одна з кандидатур – моя. Моє завдання – побудувати в Чернігові стадіон імені Гагаріна, для цього об'єкт потрібно ввести в програму "Велике будівництво". Без підтримки влади реалізувати цей проект не вдасться. Наші інтереси в даному випадку з ними повністю збігаються. Це питання ми з ними обговорили. Залишається відповідь з їхнього боку", – пояснив РБК-Україна Левін.

У "Слузі народу", у свою чергу, сказали виданню, що рішення про кандидата у них ще немає.

"Згідно з календарним планом з проведення проміжних виборів народного депутата в 206-му окрузі, висунення кандидатів від політичних сил триває до 14 лютого. Партія ще не приймала рішень з цього приводу. Коли вони будуть – ми про них проінформуємо", – відповіла виданню спікер партії Юлія Палійчук.

СН може висунути і президента ФК "Десна" Володимира Левіна (фото: facebook.com / chernihiv.kisel)

Що стосується інших політсил, що мають рейтингові позиції в регіоні, то про їхніх кандидатів ясності ще менше. Місцеві ЗМІ повідомляли, що можливим висуванцем від "Європейської солідарності" може стати депутат Чернігівської міськради Марина Рейко, яка вже балотувалася в Раду від цього округу в 2019 році. Тоді вона отримала шосте місце і майже 5% голосів.

Двоє співрозмовників у керівництві "Євросолідарності" зазначили, що зараз тривають переговори з питання довиборів. Одне з джерел припустило, що партія Петра Порошенка може підтримати кандидата, узгодженого кількома політсилами.

Співголова партії "Наш край" Сергій Шахов сказав РБК-Україна, що його партія буде підтримувати кандидатуру депутата облради Олександра Демиденка.

"Батьківщина" теж збирається брати участь у довиборах у Чернігові, каже заступник голови цієї політсили Іван Крулько.

"У нас буде кандидат від нашої партії. Зараз іде остаточне узгодження. Найближчим часом ми офіційно назвемо ім'я кандидата", – зазначив нардеп. Місцеві онлайн-ресурси вважають, що ним може стати Дмитро Нікітін, чиї борди вже з'явилися в Чернігові.

Про висунення своїх кандидатів вже оголосили в "Національному корпусі" – від них по округу піде лідер місцевого осередку партії Олександр Тарнавський.

Якщо говорити про рівність учасників виборчого процесу в 206 окрузі, то його там точно не проглядається, зазначає Фещенко. З одного боку, є кандидат від місцевої еліти, головні козирі якого – підтримка популярного мера і можливість підключити до боротьби адмінресурс. З іншого – ніхто інший масштабної кампанії поки не веде. Але, мабуть, місце для інтриги все ж залишається.