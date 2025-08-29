"Приходится платить самую высокую цену": в Польше объяснили возможные причины катастрофы F-16

Официальные выводы расследования еще не объявлены, однако уже появились предварительные версии трагедии.

Бывший командир 32-й базы тактической авиации, эксперт фонда Alioth полковник Кристиан Зиец заявил, что, судя по видеозаписи, наиболее вероятной причиной аварии может быть человеческий фактор. По его словам, даже опытные летчики, каким был Краковяк, не застрахованы от ошибок.

В то же время специальная комиссия должна проверить исправность F-16. Рассматривается возможность технической неисправности, хотя в пользу этой версии пока нет подтверждений.

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что на месте трагедии работают военная жандармерия, прокуратура и Комиссия по расследованию авиационных катастроф, которые уже начали официальное расследование.

Инспектор ВВС генерал-майор Иренеуш Новак отметил, что вероятность человеческой ошибки нельзя отвергать: "Мы только люди, и мы делаем ошибки. Иногда приходится платить самую высокую цену за страсть"

Отметим, что F-16 - один из основных боевых самолетов ВВС Польши, который используется в военных учениях и международных миссиях НАТО.