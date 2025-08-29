"Доводиться платити найвищу ціну": у Польщі пояснили можливі причини катастрофи F-16

Офіційні висновки розслідування ще не оголошені, однак уже з’явилися попередні версії трагедії.

Колишній командир 32-ї бази тактичної авіації, експерт фонду Alioth полковник Кристіан Зієць заявив, що, судячи з відеозапису, найімовірнішою причиною аварії може бути людський фактор. За його словами, навіть досвідчені льотчики, яким був Краковяк, не застраховані від помилок.

Водночас спеціальна комісія має перевірити справність F-16. Розглядається можливість технічної несправності, хоча на користь цієї версії наразі немає підтверджень.

Віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що на місці трагедії працюють військова жандармерія, прокуратура та Комісія з розслідування авіаційних катастроф, які вже розпочали офіційне розслідування.

Інспектор ВПС генерал-майор Іренеуш Новак зазначив, що ймовірність людської помилки не можна відкидати: "Ми лише люди, і ми робимо помилки. Іноді доводиться платити найвищу ціну за пристрасть"

Зазначимо, що F-16 - один із основних бойових літаків ВПС Польщі, що використовується у військових навчаннях та міжнародних місіях НАТО.