"Доводиться платити найвищу ціну": у Польщі пояснили можливі причини катастрофи F-16

Фото: F - 16 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

28 серпня у польському місті Радом сталася авіакатастрофа - під час підготовки до міжнародного авіашоу Radom Air Show розбився винищувач F-16. Стало відомо про попередні причини трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польске видання RMF24.

Офіційні висновки розслідування ще не оголошені, однак уже з’явилися попередні версії трагедії.

Колишній командир 32-ї бази тактичної авіації, експерт фонду Alioth полковник Кристіан Зієць заявив, що, судячи з відеозапису, найімовірнішою причиною аварії може бути людський фактор. За його словами, навіть досвідчені льотчики, яким був Краковяк, не застраховані від помилок.

Водночас спеціальна комісія має перевірити справність F-16. Розглядається можливість технічної несправності, хоча на користь цієї версії наразі немає підтверджень.

Віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що на місці трагедії працюють військова жандармерія, прокуратура та Комісія з розслідування авіаційних катастроф, які вже розпочали офіційне розслідування.

Інспектор ВПС генерал-майор Іренеуш Новак зазначив, що ймовірність людської помилки не можна відкидати: "Ми лише люди, і ми робимо помилки. Іноді доводиться платити найвищу ціну за пристрасть"

Зазначимо, що F-16 - один із основних бойових літаків ВПС Польщі, що використовується у військових навчаннях та міжнародних місіях НАТО.

Трагедія в Польщі

У польському Радомі 28 серпня сталася авіакатастрофа - винищувач F-16 зазнав аварії під час тренувального польоту перед авіашоу Radom Air Show.

Трагедія сталася під час підготовки до показових виступів. Літак впав неподалік злітно-посадкової смуги, місцеві служби одразу оточили район.

Пілот, майор Мацей Краковяк, загинув. Він вважався одним із найперспективніших польських льотчиків. У командуванні бачили у ньому майбутнього командира ВПС.

