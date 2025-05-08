Доверия "перемирию" нет. В ГУР рассказали, чего ждать от России 9 мая

Пропаганда РФ к 9 мая

Он отметил, что Россия, как всегда, ближе к 8 и 9 мая активно распространяет исторические мифы о "великой победе в великой отечественной". Так власти РФ пытаются переписать историю и подменить реальность для своих граждан. Также такую пропаганду страна-агрессор транслирует и в другие государства мира.

По словам Ерина, Кремль работает по тем методичкам, которые наработаны уже десятилетиями. Тезисы россиян вкладываются в их нарратив "уникальности" России, "избранности" России и то, что они "лучшие в мире" и что якобы именно они выиграли во Второй мировой войне, а не кто-то другой.

"Активно говорят, что весь мир – это враги, а одни только они им противостоят. Это уже в который раз подчеркивает их принадлежность к идеологии рашизма", - рассказал представитель ГУР.

Он добавил, что противостоять этому можно только при помощи донесения правды - как о Второй мировой, так и о современной войне.

Чего ждать от России 9 мая

"Угроза со стороны страны-оккупанта с военной точки зрения остается всегда. Потому что, несмотря на слова, которые говорят российские пропагандисты, и те, кто озвучивает их якобы официальную позицию - доверия их словам нет", - подчеркнул Ерин.

Он уточнил, что Украине нужно быть готовой к тому, что все пойдет не так, как говорят власти РФ.