Довіри "перемир'ю" немає. У ГУР розповіли, чого чекати від Росії 9 травня

Україна не вірить у "перемир'я", яке запропонував російський диктатор Володимир Путін. Загроза з боку країни-агресора залишається.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін.
Він зазначив, що Росія, як завжди, ближче до 8 і 9 травня активно поширює історичні міфи про "велику перемогу у великій вітчизняній". Так влада РФ намагається переписати історію і підмінити реальність для своїх громадян. Також таку пропаганду країна-агресор транслює і в інші держави світу.
За словами Єріна, Кремль працює за тими методичками, які напрацьовані вже десятиліттями. Тези росіян вкладаються в їхній наратив "унікальності" Росії, "обраності" Росії і те, що вони "найкращі у світі" і що нібито саме вони виграли у Другій світовій війні, а не хтось інший.
"Активно говорять, що весь світ - це вороги, а одні тільки вони їм протистоять. Це вже вкотре підкреслює їхню приналежність до ідеології рашизму", - розповів представник ГУР.
Він додав, що протистояти цьому можна тільки за допомогою донесення правди - як про Другу світову, так і про сучасну війну.
"Загроза з боку країни-окупанта з військової точки зору залишається завжди. Тому що, незважаючи на слова, які говорять російські пропагандисти, і ті, хто озвучує їхню нібито офіційну позицію, - довіри до їхніх слів немає", - підкреслив Єрін.
Він уточнив, що Україні потрібно бути готовою до того, що все піде не так, як каже влада РФ.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня.
Незважаючи на це, бойові дії тривають. Зокрема, від початку доби росіяни вже скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.
На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що "перемир'я" Путіна виявилося фарсом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.