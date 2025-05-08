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Доверия "перемирию" нет. В ГУР рассказали, чего ждать от России 9 мая

Киев, Четверг 08 мая 2025 18:51
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Доверия "перемирию" нет. В ГУР рассказали, чего ждать от России 9 мая Фото: Евгений Ерин, представитель ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский, Катерина Гончарова

Украина не верит в "перемирие", которое предложил российский диктатор Владимир Путин. Угроза со стороны страны-агрессора остается.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин.

Пропаганда РФ к 9 мая

Он отметил, что Россия, как всегда, ближе к 8 и 9 мая активно распространяет исторические мифы о "великой победе в великой отечественной". Так власти РФ пытаются переписать историю и подменить реальность для своих граждан. Также такую пропаганду страна-агрессор транслирует и в другие государства мира.

По словам Ерина, Кремль работает по тем методичкам, которые наработаны уже десятилетиями. Тезисы россиян вкладываются в их нарратив "уникальности" России, "избранности" России и то, что они "лучшие в мире" и что якобы именно они выиграли во Второй мировой войне, а не кто-то другой.

"Активно говорят, что весь мир – это враги, а одни только они им противостоят. Это уже в который раз подчеркивает их принадлежность к идеологии рашизма", - рассказал представитель ГУР.

Он добавил, что противостоять этому можно только при помощи донесения правды - как о Второй мировой, так и о современной войне.

Чего ждать от России 9 мая

"Угроза со стороны страны-оккупанта с военной точки зрения остается всегда. Потому что, несмотря на слова, которые говорят российские пропагандисты, и те, кто озвучивает их якобы официальную позицию - доверия их словам нет", - подчеркнул Ерин.

Он уточнил, что Украине нужно быть готовой к тому, что все пойдет не так, как говорят власти РФ.

Перемирие Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая.

Несмотря на это, боевые действия продолжаются. В частности, с начала суток россияне уже сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.

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