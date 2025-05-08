Довіри "перемир'ю" немає. У ГУР розповіли, чого чекати від Росії 9 травня

Пропаганда РФ до 9 травня

Він зазначив, що Росія, як завжди, ближче до 8 і 9 травня активно поширює історичні міфи про "велику перемогу у великій вітчизняній". Так влада РФ намагається переписати історію і підмінити реальність для своїх громадян. Також таку пропаганду країна-агресор транслює і в інші держави світу.

За словами Єріна, Кремль працює за тими методичками, які напрацьовані вже десятиліттями. Тези росіян вкладаються в їхній наратив "унікальності" Росії, "обраності" Росії і те, що вони "найкращі у світі" і що нібито саме вони виграли у Другій світовій війні, а не хтось інший.

"Активно говорять, що весь світ - це вороги, а одні тільки вони їм протистоять. Це вже вкотре підкреслює їхню приналежність до ідеології рашизму", - розповів представник ГУР.

Він додав, що протистояти цьому можна тільки за допомогою донесення правди - як про Другу світову, так і про сучасну війну.

Чого чекати від Росії 9 травня

"Загроза з боку країни-окупанта з військової точки зору залишається завжди. Тому що, незважаючи на слова, які говорять російські пропагандисти, і ті, хто озвучує їхню нібито офіційну позицію, - довіри до їхніх слів немає", - підкреслив Єрін.

Він уточнив, що Україні потрібно бути готовою до того, що все піде не так, як каже влада РФ.