Доверие к Зеленскому выросло: свежие данные социологов по рейтингу президента

11:49 18.03.2026 Ср
2 мин
Как изменился рейтинг президента за месяц?
Валерий Ульяненко

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому выросло на 9% по сравнению с февралем. В начале марта его поддерживают 62% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из 62%, которые доверяют Зеленскому, 28% "полностью" доверяют президенту, а большинство (34%) - "скорее" доверяют. При этом ему не доверяют 32% респондентов.

Уровень доверия к президенту заметно снизился между концом января и серединой февраля - с 61% до 53%. Тогда же с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял.

Наибольшее снижение доверия произошло среди граждан, которые были готовы одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

В частности, среди тех, кто соглашался на такое требование, доверие между концом января и серединой февраля снизилось с 30% до 23%.

"Среди тех, кто неохотно, но соглашался - с 58% до 43%, а среди тех, кто имел неопределенное отношение - с 59% до 42%. Зато среди тех, кто категорически отвергал такое предложение, доверие было 68% в конце января и 64% в середине февраля, то есть почти без изменений", - отметили в КМИС.

Напомним, Владимир Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок. По его словам, он будет баллотироваться в президенты снова, если на время выборов война с Россией не закончится.

Однако, если в Украине будет мир, то не факт, что Зеленский будет баллотироваться - об этом заявил он сам.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что когда он покинет пост украинцы будут помнить о нем в положительном ключе. Также президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы его детям и внукам не было за него стыдно.

Кроме того, опрос Киевского международного института социологии, результаты которого объявили в начале этого года, показал - уровень доверия украинцев к Зеленскому в целом остался стабильным.

